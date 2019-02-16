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Хартли: дополнительное время — это всё равно что подбрасывать монетку

Хартли: дополнительное время — это всё равно что подбрасывать монетку
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б).

«Отличная игра в исполнении обеих команд. На протяжении всего сезона матчи с «Барысом» получались увлекательными, интересными, с непредсказуемым сценарием. Матч мы начали очень здорово, затем «Барыс» вернулся в игру. Всё могло сложиться как в нашу пользу, так и в пользу соперника. Оба вратаря делали великолепные сейвы, в частности, наш вратарь Игорь Бобков при счёте 1:1 сделал сейв года, наверное, когда отразил бросок в упор. Все без исключения хоккеисты в обеих командах демонстрировали желание биться и бороться, поэтому всех поздравляю с хорошей игрой.

Мы играли дополнительное время, а это всё равно что подбрасывать монетку. Шансы были равными. Мы ещё можем встретиться в плей-офф, а там уже не будет игры «три на три», будет «пять на пять», — цитирует Хартли официальный сайт омского клуба.

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