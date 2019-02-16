Широков: непонятно, на кого «Авангард» выходит в плей-офф. Лёгких соперников нет

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б).

«У нас постоянно происходят разговоры, постоянно вносятся корректировки. В Хабаровске сыграли плохо, отвратительно, здесь другой результат – сегодня бились, играли друг за друга, получилась хорошая игра уровня плей-офф. Мы готовимся к каждой игре. Сейчас впереди «Сибирь», затем будем готовиться к плей-офф. Пока не понятно, на кого мы выходим, но лёгких соперников нет.

Сложно сказать, какой эпизод был ключевым. С самых первых секунд и до последних мы играли, жалко, что в первом периоде не забили – были хорошие моменты. Вратарь нас здорово выручил в третьем отрезке, сделал важный сейв. Наверное, ключевой момент был, когда сравняли счёт. Лавка жила, команда хотела забить. Здорово, что получилось.

Буллиты? В прошлый раз я первый бросок туда же забил, второй решил под ловушку отправить. Сейчас решил чуть-чуть поменять, потому что тогда я второй не забил. В этот раз всё получилось, здорово! Два очка – это хорошо", — цитирует Широкова официальный сайт омского клуба.