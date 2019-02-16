Арбитры засчитали гол «Сибири», которого не видно ни на одном повторе

«Торпедо» принимает «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева впереди со счётом 4:2.

Гол форварда «Сибири» Егора Миловзорова вызвал массу вопросов. Ни на одном из телеповторов не видно, что шайба пересекла линию ворот. Однако судьи после затяжного видеопросмотра шайбу засчитали.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Составы команд:



«Торпедо»



Браст (Тихомиров);

Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;

Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;

Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Ильин.



«Сибирь»



Тейлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Брюле — Романцев— Принс;

Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;

Лукин, Казаков — Пешехонов— Карон, Яковлев.