КХЛ разъяснила все спорные голы игрового дня: шайба «Сибири» прошла под воротами

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте впервые за последний месяц разъяснила все спорные голы игрового дня.

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«На 8-й минуте матча «Торпедо» — «Сибирь» форвард гостей Егор Миловзоров направил шайбу в сторону ворот, после видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот», — сказано в официальном заявлении.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«На 26-й минуте матча «Адмирал» — «Салават Юлаев» арбитры отменили взятие ворот гостей из-за игры коньком со стороны нападающего владивостокцев Александра Мерескина», — указано на сайте лиги.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На 63-й минуте матча «Барыс» — «Авангард» арбитры отменили взятие ворот гостей из-за офсайда у нападающего хозяев Андре Петерссона.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.