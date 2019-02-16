КХЛ разъяснила все спорные голы игрового дня: шайба «Сибири» прошла под воротами

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте впервые за последний месяц разъяснила все спорные голы игрового дня.
«На 8-й минуте матча «Торпедо» — «Сибирь» форвард гостей Егор Миловзоров направил шайбу в сторону ворот, после видеопросмотра было определено, что шайба пересекла линию ворот», — сказано в официальном заявлении.
Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«На 26-й минуте матча «Адмирал» — «Салават Юлаев» арбитры отменили взятие ворот гостей из-за игры коньком со стороны нападающего владивостокцев Александра Мерескина», — указано на сайте лиги.
Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
На 63-й минуте матча «Барыс» — «Авангард» арбитры отменили взятие ворот гостей из-за офсайда у нападающего хозяев Андре Петерссона.
Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.