Спунер обменян во второй раз за сезон, в этот раз из «Эдмонтона» — в «Ванкувер»

«Эдмонтон Ойлерз» приобрёл нападающего «Ванкувер Кэнакс» Сэма Ганье в результате обмена на Райана Спунера, информирует североамериканский инсайдер Боб Маккензи.

26-летний Спунер пополнил состав «Эдмонтона» 16 ноября 2018 года в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». За «нефтяников» он принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав в актив 3 (2+1) балла при показателе полезности «–6» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 10 минут за игру.

29-летний Ганье большую часть сезона провёл в АХЛ, сыграв в НХЛ лишь семь матчей. Ганье успел отметиться одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, в среднем за матч проводя на льду чуть больше 18 минут.