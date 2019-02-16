Буцаев: «Нефтехимику» не хватило эмоций. Наши ошибки были не по делу

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:4).

«Поздравляю соперника с победой. В сегодняшнем матче нам немного не хватило эмоций. Большинство шайб соперник забил, используя наши ошибки, которые были не по делу. В атаке пытались что-то создать. Но для этого на пятаке, под воротами соперника, нужно было сыграть более агрессивно, чего сегодня нам и не хватило», — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика».

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, отличился Иван Верещагин. В начале второго периода Ииро Пакаринен удвоил перевес гостей. «Нефтехимик» не сумел реализовать двойной численный перевес, после чего инициатива уже полностью была в руках магнитогорского коллектива. Павел Варфоломеев и Сергей Мозякин довели счёт до крупного. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин провёл матч на ноль, отразив 34 броска.