«Трактор» делит со «Слованом» последнее место в КХЛ по заброшенным шайбам

«Северсталь» победила «Трактор» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Разина. Коллектив Алексея Тертышного потерпел четвёртое поражение кряду.

Статистика команд КХЛ по заброшенным шайбам в сезоне-2018/19

«Трактор» стал последней командой в КХЛ, которой покорился рубеж в 100 шайб в нынешнем чемпионате. Автором юбилейного гола стал Андрей Ерофеев. Челябинский клуб делит со «Слованом» последнее место в КХЛ по заброшенным шайбам. Обе команды провели по 59 матчей в чемпионате.

31 раз за сезон челябинцы не смогли забить больше одного гола за матч. В 16 случаях челябинская команда покидала площадку без результативных бросков, в 15 матчах «Трактор» забрасывал всего одну шайбу (с учётом победы в игре с «Сибирью» в серии буллитов — 2:1 Б).