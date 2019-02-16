Разин — о 4:2 с «Трактором»: получилась немножко нелогичная игра

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:2).

«Мне кажется, получилась немножко нелогичная игра. Хорошо начали, но вторую половину первого периода и второй период сыграли неважно, но смогли выиграть. Очень доволен действиями в третьем периоде: сыграли по заданию, но игровой отрезок проиграли. Поздравляю команду с победой», — цитирует Разина официальный сайт «Северстали».

Хозяевам удалось открыть счёт уже на 24-й секунде матча. С передач Джеффри Кинрейда и Евгения Лапенкова отличился Сергей Монахов. На 11-й минуте Монахов оформил дубль, воспользовавшись передачами Ивана Лекомцева и Богдана Якимова. Ещё до конца периода Нику Бэйлену удалось отыграть одну шайбу, однако во втором периоде хозяева закрепили преимущество — точными бросками отметились Илья Хохлов и Александр Петунин. После гола Петунина тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера — вместо Василия Демченко в воротах появился Александр Судницин. В третьем периоде удалось отличиться Андрею Ерофееву.