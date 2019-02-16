Немировски: «Торпедо» по-прежнему чрезмерно рискует, когда ведёт в счёте

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:3).

«Игра была ровной, а второй период стал решающим и остался за нами. С самого начала мы играли в тот хоккей, который хотели видеть в последнее время. Увы, когда ведём в счёте, по-прежнему чрезмерно рискуем и допускаем глупые ошибки, давая шансы соперникам. В таких матчах нужно не просто держать счёт, но правильно играть. Эти ошибки нужно убрать перед плей-офф, и для этого у нас осталось два матча.

Поздравляю болельщиков с выходом в плей-офф. Они очень сильно болеют за нас и помогают. Команда это чувствует, спасибо им за это», — цитирует Немировски официальный сайт нижегородского клуба.