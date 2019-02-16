Андриевский: спасибо «Северстали» и Разину, что оставляют «Сибирь» в гонке

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:5).

«Хочу поздравить с победой «Торпедо» и лично Дэвида: это его первый год, тяжёлый год. Что касается игры, то сегодня мы провалили второй период, наделали кучу ошибок. В третьем периоде пытались что-то исправить, но и времени не хватило, и сил уже было маловато.

Спасибо «Северстали» и Андрею Разину, что они оставляют нас в гонке. Математические шансы ещё есть, будем бороться до конца», — цитирует Андриевского официальный сайт «Торпедо».

Хозяевам удалось открыть счёт уже на 17-й секунде матча. С передачи Владимира Галузина отличился Денис Паршин. Ответный гол форварда «Сибири» Егора Миловзорова вызвал массу вопросов. Ни на одном из телеповторов не видно, что шайба пересекла линию ворот. Однако судьи после затяжного видеопросмотра шайбу засчитали. Решающим оказался второй период матча. В составе «Торпедо» по шайбе забросили Роберт Саболич, Данил Веряев и Антон Шенфельд. «Сибирь» смогла ответить лишь точным броском Николая Демидова. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами.