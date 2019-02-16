Петерссон — об отмене гола: это отстой. Наверное, там миллиметры, если офсайд

Нападающий «Барыса» Андре Петерссон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2 Б). В овертайме гол шведского форварда отменили из-за положения вне игры.

«Я не знаю, был там офсайд или нет. Наверное, там миллиметры, если это офсайд. Конечно, это отстой. Могло стать отличным завершением домашней серии, но они отменили гол. Но всё равно мы взяли один балл и победили в дивизионе, так что счастливы. Я не могу что-то изменить и принять шайбу иначе. Пройди пас чуть впереди меня, я бы принял его на клюшку, но, к сожалению, там как вышло.



Хорошая игра, у них отличный состав, всегда интересно играть против них. Но я считаю, что сегодня мы были лучше и больше заслужили победу. Если у нас будет шанс сыграть против них ещё, мы победим. Теперь всё, на чём мы можем сосредоточиться, — это плей-офф. Мы поедем туда и будем держать себя в форме, постараемся выиграть. Но весь этот месяц посвящён подготовке к плей-офф», — цитирует Петерссона Sports.kz.