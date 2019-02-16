Овечкин — об Олимпиаде: если ты один, то можешь хоть о стенку головой биться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему не удалось принять участие в Олимпийских играх 2018 года.

«Дело в том, что если ты один, то можешь хоть о стенку головой биться, но ничего не сделаешь. Если бы меня кто-то в той ситуации поддержал, и игроки сделали бы всё возможное, чтобы мы поехали на Олимпиаду, – может быть, и лига пошла бы на уступки. Но когда ты один, или максимум с тобой два-три человека, о чем-то серьёзном говорить тяжело.

Конечно, ожидал поддержки. Но кто-то испугался, кто-то ничего не стал говорить. Поэтому всё стало понятно сразу после моих слов. Следующая Олимпиада? Здесь всё будет зависеть и от семьи, и от того, в каком к тому моменту буду состоянии, не будет ли у меня травм. Ещё много времени, всё может поменяться кардинально. Всё будет известно ближе к Олимпиаде", — цитирует Овечкина «Спорт-экспресс».