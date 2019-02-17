Гол Тарасенко в матче с «Колорадо» помог «Сент-Луису» продлить победную серию

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и результативная передача. Голами в составе победителей также отметились Зак Сэнфорд и Джейден Шварц. Голкипер гостей Джейк Аллен оформил шат-аут, совершив 32 сейва. Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 12 секунд, трижды бросил по воротам, совершил 5 силовых приёмов и заблокировал 4 броска. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 бросков из 32.