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Гол Тарасенко в матче с «Колорадо» помог «Сент-Луису» продлить победную серию

Гол Тарасенко в матче с «Колорадо» помог «Сент-Луису» продлить победную серию
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала девятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и результативная передача. Голами в составе победителей также отметились Зак Сэнфорд и Джейден Шварц. Голкипер гостей Джейк Аллен оформил шат-аут, совершив 32 сейва. Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 12 секунд, трижды бросил по воротам, совершил 5 силовых приёмов и заблокировал 4 броска. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 бросков из 32.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
0 : 3
0:0, 0:0, 0:3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (О'Райлли, Шенн) – 44:01 (5x5), 0:2 – Сэнфорд (Сундквист, Марун) – 44:58 (5x5), 0:3 – Шварц (Тарасенко, Бозак) – 58:24 (en)
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