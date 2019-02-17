Две драки и дубль Малкина — в видеообзоре матча «Питтсбург» — «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» дома уступил «Калгари Флэймз» — 4:5. Таким образом, подопечные Майка Салливана не сумели продлить победную серию до трёх матчей. В свою очередь команда Билла Питерса прервала четырёхматчевую серию неудач.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первый период завершился вничью — на гол Эндрю Манджапане ответил Джейк Гюнцель. Решающим в матче оказался второй период, в течение которого в ворота Мэтта Мюррея влетели четыре шайбы. По разу отличились Михаэль Фролик, Остин Чарник, Трэвис Хамоник и Сэм Беннетт. Единственная шайба «Питтсбурга» — на счету Сидни Кросби. В заключительной трети матча российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль, вернув интригу в игру, однако на большее «Пингвинз» уже не хватило.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».