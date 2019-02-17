«Аризона» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Аризона Койотс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алекс Гальченюк и Джош Арчибальд. Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер оформил шат-аут, отразив 21 бросок.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 12 минут 54 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Защитник «Торонто» Никита Зайцев очков не набрал.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Для «Ойлерз» это поражение стало четвёртым кряду.