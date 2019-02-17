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«Аризона» и «Айлендерс» добились домашних побед

«Аризона» и «Айлендерс» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алекс Гальченюк и Джош Арчибальд. Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер оформил шат-аут, отразив 21 бросок.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 12 минут 54 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Защитник «Торонто» Никита Зайцев очков не набрал.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Для «Ойлерз» это поражение стало четвёртым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 0
0:0, 2:0, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Гальченюк (Истерли) – 23:19 (5x5), 2:0 – Арчибальд (Степан, Круз) – 25:59 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 2
0:0, 2:1, 3:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Пулок (Тэйвз, Бейли) – 23:02 (5x4), 2:0 – Фильппула (Ледди, Бойчак) – 33:30 (5x5), 2:1 – Ньюджент-Хопкинс (Русселль, Ридер) – 39:57 (5x5), 3:1 – Барзал (Тэйвз, Бейли) – 45:09 (5x5), 3:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом) – 50:20 (5x4), 4:2 – Ли (Комаров) – 57:44 (5x5), 5:2 – Нельсон – 58:16 (en)
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