«Чикаго» — «Коламбус»: Панарин забросил 23-ю шайбу в сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2, завершился второй период). Ассистентами выступили Пьер-Люк Дюбуа и Оливер Бьёркстранд. Для российского нападающего эта шайба стала 23-й в сезоне.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте НХЛ.

В 55 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в свой актив 66 (23+43) очков. В этой встрече Панарин также отметился результативной передачей.

Ранее стало известно, что «Флорида Пантерз» ради приобретения Панарина и голкипера Сергея Бобровского готова расстаться с нападающим Джонатом Юбердо.

Кроме того в услугах Панарина заинтересован «Бостон Брюинз», однако «Коламбус» попросил взамен первый раунд драфта, 21-летнего центрфорварда Трента Фредерика (17 очков в 37 матчах за фарм-клуб), и одного из молодых хоккеистов — 22-летнего нападающего Райана Донато или 20-летнего защитника Урхо Вяякянайнена.