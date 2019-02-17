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«Каролина» всухую обыграла «Даллас», у Радулова «-2»

«Каролина» всухую обыграла «Даллас», у Радулова «-2»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Харрикейнз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Шайбы в составе победителей забросили: Джастин Уильямс, Брок Макгинн и Майкл Ферланд. Голкипер «Каролины» Петр Мразек оформил шат-аут, совершив 33 сейва. Результативной передачей отметился форвард Андрей Свечников.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 40 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Антон Худобин отразил 24 броска из 27.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 0
2:0, 0:0, 1:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Уильямс (Ахо, Нидеррайтер) – 05:09 (5x5), 2:0 – Макгинн (Фолк) – 08:31 (5x5), 3:0 – Ферланд (Свечников, Валльмарк) – 56:08 (5x4)
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