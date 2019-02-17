Василевский установил новый рекорд «Тампы» по количеству шат-аутов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев матча стал вратарь «молний» Андрей Василевский. Он оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. По количеству сухих матчей (18) он вышел на первое место в истории «Тампы», обойдя Бена Бишопа.

В текущем сезоне в 36 матчах Василевский одержал 25 побед. Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» в среднем за встречу пропускает 2,39 шайбы, отражая 92,7% бросков.

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