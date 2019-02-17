Панарин в матче с «Чикаго» набрал 300-е очко в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой в последних шести матчах.

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Главным героем встречи стал нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, в активе которого 3 (2+1) очка. Вторая заброшенная шайба позволила форварду достичь отметки в 300 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 298 матчей в лиге забросил 112 шайб и сделал 188 результативных передач.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте НХЛ.

В 55 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в свой актив 67 (24+43) очков.