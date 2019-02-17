Илья Ковальчук в матче с «Бостоном» забросил 12-ю шайбу в сезоне

«Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проигрывает «Бостон Брюинз». После второго периода подопечные Брюса Кэссиди впереди со счётом 2:1.

Статистика Ильи Ковальчука в регулярном сезоне-2018/19

Единственную шайбу «королей» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард реализовал большинство на 31-й минуте матча, воспользовавшись передачами Анже Копитара и Дрю Даути. В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск и Брэд Маршан.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».