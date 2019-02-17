Дюбуа забил эффектный гол и налетел на стекло во время празднования

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой в последних шести матчах.

Счёт в матче на 13-й минуте первого периода открыл нападающий «Коламбус» Пьер-Люк Дюбуа. Канадский форвард забил эффектный гол и налетел на стекло во время празднования.

Видео гола также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Главным героем встречи стал форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, в активе которого дубль и результативная передача. Тремя голевыми передачами отметился защитник Райан Мюррей. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 39 бросков из 41.