«Сан-Хосе» обыграл «Ванкувер» и сравнялся с лидером Западной конференции НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу команды Питера Дебура. Благодаря этому результату «акулы» сравнялись в турнирной таблице с лидером Западной конференции НХЛ «Калгари Флэймз» (по 77 очков).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Логан Кутюр и Джо Павелски. В составе «косаток» отличились Антуан Руссель и Брок Бёзер. Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин не набрал очков, заработав «-1».

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» крупно победил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Подопечные Жерара Галлана сумели прервать трёхматчевую серию поражений.