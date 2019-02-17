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«Сан-Хосе» обыграл «Ванкувер» и сравнялся с лидером Западной конференции НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Ванкувер» и сравнялся с лидером Западной конференции НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу команды Питера Дебура. Благодаря этому результату «акулы» сравнялись в турнирной таблице с лидером Западной конференции НХЛ «Калгари Флэймз» (по 77 очков).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Логан Кутюр и Джо Павелски. В составе «косаток» отличились Антуан Руссель и Брок Бёзер. Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин не набрал очков, заработав «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 2
1:1, 1:0, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Майер (Карлссон, Кейн) – 03:45 (5x4), 1:1 – Руссель (Бьега) – 04:42 (5x5), 2:1 – Кутюр (Павелски, Бёрнс) – 31:08 (5x5), 2:2 – Бёзер (Петтерссон, Пульо) – 44:31 (5x5), 3:2 – Павелски (Майер, Кутюр) – 53:06 (5x5)

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» крупно победил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Подопечные Жерара Галлана сумели прервать трёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
5 : 1
1:0, 1:0, 3:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Пасиоретти (Икин, Линдберг) – 17:17 (5x5), 2:0 – Пирри (Смит, Карлссон) – 30:53 (5x4), 3:0 – Теодор (Штястны) – 41:56 (5x5), 3:1 – Фиала (Экхольм) – 44:17 (5x5), 4:1 – Линдберг (Так) – 53:48 (5x5), 5:1 – Пасиоретти – 55:17 (5x5)
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