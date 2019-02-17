Гол Ковальчука не спас «Лос-Анджелес» от поражения в игре с «Бостоном»

«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

Первую шайбу «королей» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард реализовал большинство на 31-й минуте матча, воспользовавшись передачами Анже Копитара и Дрю Даути. В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск и Брэд Маршан. «Лос-Анджелесу» удалось сравнять счёт усилиями Алекса Иафалло, однако удержать ничейный результат подопечные Уилли Дежардена не смогли. За 73 секунды до конца третьего периода Чарли Макэвой стал автором победной шайбы. Окончательный счёт установил Патрис Бержерон.

Для «мишек» эта победа стала пятой подряд, в свою очередь «Кингз» потерпели четвёртое поражение кряду.