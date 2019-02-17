Панарин: Кейн не сможет повлиять на моё решение летом

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2) поделился впечатлениями от игры с бывшей командой.

«Хотел бы особенно поблагодарить болельщиков Чикаго за тёплый приём, очень ценю такое отношение. Сильно скучаю по болельщикам «Чикаго».

У нас прекрасные взаимоотношения с Патриком Кейном, скучаю по нему тоже. Я дарил ему часы? Не дарил, а дал погонять. Скоро заберу обратно. Может ли он повлиять на моё летнее решение по следующему контракту? Нет, не может.

Мой второй гол? Боялся, что Сет Джонс попадёт мне по мягкому месту, поэтому пытался убежать от шайбы, а он попал в мою клюшку», — приводит слова Панарина клубный журналист Брайан Хеджер.