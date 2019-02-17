Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, новые рекорды Василевского и Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка. Российский нападающий продлил результативную серию до 11 матчей (личный рекорд), в которых набрал 19 очков. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Калгари» (4:5) и стал второй звездой матча. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. По количеству сухих матчей (18) он вышел на первое место в истории «Тампы», обойдя Бена Бишопа. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка. Вторая заброшенная шайба позволила форварду достичь 300 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 298 матчей в лиге забросил 112 шайб и сделал 188 результативных передач. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|30 из 32
|93,8
|0:3
|Василевский
|«Тампа»
|20 из 20
|100,0
|3:0
|Худобин
|«Даллас»
|24 из 27
|88,9
|0:3
|Бобровский
|«Коламбус»
|39 из 41
|95,1
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+1
|-2
|0
|5
|3
|1
|50%
|20,16
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|83%
|10,37
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+1
|+2
|0
|7
|0
|0
|-
|17,32
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|23,11
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-2
|2
|2
|0
|1
|-
|21,06
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|13,11
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|2+1
|+4
|0
|5
|0
|0
|-
|20,39
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-2
|0
|3
|1
|0
|67%
|15,24
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|14,16
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|19,56
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|17,00
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|0
|4
|2
|1
|-
|12,54
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|1
|-
|16,29
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|6
|0
|0
|2
|-
|14,37
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|3
|5
|4
|-
|20,12
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|-2
|0
|0
|3
|1
|-
|24,41