Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, новые рекорды Василевского и Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка. Российский нападающий продлил результативную серию до 11 матчей (личный рекорд), в которых набрал 19 очков. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Калгари» (4:5) и стал второй звездой матча. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. По количеству сухих матчей (18) он вышел на первое место в истории «Тампы», обойдя Бена Бишопа. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка. Вторая заброшенная шайба позволила форварду достичь 300 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 298 матчей в лиге забросил 112 шайб и сделал 188 результативных передач. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 30 из 32 93,8 0:3 Василевский «Тампа» 20 из 20 100,0 3:0 Худобин «Даллас» 24 из 27 88,9 0:3 Бобровский «Коламбус» 39 из 41 95,1 5:2