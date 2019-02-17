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Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, новые рекорды Василевского и Тарасенко

Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Малкина, новые рекорды Василевского и Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка. Российский нападающий продлил результативную серию до 11 матчей (личный рекорд), в которых набрал 19 очков. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Калгари» (4:5) и стал второй звездой матча. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков. По количеству сухих матчей (18) он вышел на первое место в истории «Тампы», обойдя Бена Бишопа. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка. Вторая заброшенная шайба позволила форварду достичь 300 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 298 матчей в лиге забросил 112 шайб и сделал 188 результативных передач. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»30 из 3293,80:3
Василевский«Тампа»20 из 20100,03:0
Худобин«Даллас»24 из 2788,90:3
Бобровский«Коламбус»39 из 4195,15:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»2+1-2053150%20,16
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00001083%10,37
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+1+20700-17,32
Кучеров (н)«Тампа»1+1+10300-23,11
Радулов (н)«Даллас»0+0-22201-21,06
Свечников (н)«Каролина»0+1+10000-13,11
Панарин (н)«Коламбус»2+1+40500-20,39
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-2031067%15,24
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-20110-14,16
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+0-10400-19,56
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+10211-17,00
Любушкин (з)«Аризона»0+0+10421-12,54
Зайцев (з)«Торонто»0+000021-16,29
Куликов (з)«Виннипег»0+006002-14,37
Задоров (з)«Колорадо»0+000354-20,12
Проворов (з)«Филадельфия»0+1-20031-24,41
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