Панарин — первая звезда дня в НХЛ, Малкин — третья

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Главной звездой дня стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2). Вторая заброшенная шайба позволила форварду достичь 300 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 298 матчей в лиге забросил 112 шайб и сделал 188 результативных передач.

Второй звездой признан форвард «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны, оформивший дубль в игре с «Детройт Ред Уингз» (6:5 ОТ). Канадский нападающий отличился в овертайме.

Замкнул тройку лучших нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (4:5).