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Василевский: горжусь, что стал номером один «Тампы» по матчам на ноль

Василевский: горжусь, что стал номером один «Тампы» по матчам на ноль
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:0). По количеству сухих матчей (18) он вышел на первое место в истории «Тампы», превзойдя результат Бена Бишопа.

«Биш — невероятный вратарь, и я очень горжусь тем, что сейчас я номер один «Тампы» по матчам на ноль. Сегодняшний сухарь получился неплохим. Ребята провели очень хороший матч. Они не упустили свои шансы, когда можно было забить, а также заблокировали много бросков по нашим воротам. Это огромная поддержка для меня. Это всё, что можно сказать о нашей команде», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне в 36 матчах Василевский одержал 25 побед. Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» в среднем за встречу пропускает 2,39 шайбы, отражая 92,7% бросков.

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