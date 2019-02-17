Черри — о празднованиях «Каролины: посмешище, для меня эти парни — придурки

Известный североамериканский телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри обрушился с критикой на игроков «Каролины Харрикейнз» за традицию необычным способом праздновать победы. После каждого выигранного матча «ураганы» отмечают победу каким-либо весёлым образом.

«Это НХЛ. Для меня эти парни — придурки. Лучше в плей-офф им такого не делать, это просто смешно! Не понимаю, Бриндамор — серьёзный человек, а это просто посмешище. А все говорят: «Они просто радуются победам». В профессиональном хоккее этому не место! Они что, придурки? Скажу одно — если вдруг они сделают то же самое в плей-офф, будут смеяться над соперником… Это просто нелепо! Все комментаторы и остальные боятся сказать то, что я говорю», — сказал Черри.

Празднование «Каролины» после последней победы можно посмотреть в «твиттере» клуба.