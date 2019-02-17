Илья Самсонов выиграл восемь из последних девяти матчей в АХЛ

Вратарь «Хёрши Бирз» Илья Самсонов одержал победу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Лихай-Уэлли Фантомс» (3:2 ОТ).

Российский вратарь фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» отразил 30 бросков из 32. Победа стала для него четвёртой подряд и восьмой — в последних девяти матчах. При этом в последних шести он пропускал не более двух шайб.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков, при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.