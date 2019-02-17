Шнайдер — о первой победе за 15 месяцев: очевидно, что это большое облегчение

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ).

Американский вратарь вышел на замену и отразил все 15 бросков. Общая серия поражений «дьяволов» в матчах, когда на льду появлялся Шнайдер, насчитывала 22 матча. В последний раз Кори выигрывал на уровне НХЛ 27 декабря 2017 года в игре с «Детройт Ред Уингз».

«Каждый, кто знаком со мной, знает, что я не слишком эмоциональный человек. Думаю, остальные ребята были более взволнованы прерыванием серии, чем я. Очевидно, что для меня это стало облегчением, но, как вы знаете, это моя работа. Я должен был это сделать.

Хотелось бы, чтобы это произошло намного раньше, но хорошо, что это всё-таки случилось. Все в этой раздевалке постоянно поддерживали и подбадривали меня. Так что, надеюсь, смогу вернуть долг и просто начну играть действительно в хороший хоккей, принося команде больше побед", — цитирует Шнайдера официальный сайт НХЛ.