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Харт: Тальбо — ветеран НХЛ, он уже много лет входит в число лучших вратарей лиги

Харт: Тальбо — ветеран НХЛ, он уже много лет входит в число лучших вратарей лиги
Хоккей / НХЛ

Основной голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт прокомментировал обмен с «Эдмонтон Ойлерз», в результате которого состав команды пополнил голкипер Кэм Тальбо.

«Он ветеран, в течение многих лет входит в число лучших вратарей лиги. Мне очень интересно и полезно будет посмотреть, что он делает во время сезона, как готовится. Он же профессионал. Я кое-что подсмотрел у него летом. Он великолепно относится к делу», — цитирует Харта официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате 31-летний Тальбо сыграл 31 матч при коэффициенте надёжности 3,36 и отражая 89,3% бросков. Его контракт с окладом $ 4,1 млн рассчитан до конца нынешнего сезона. Когда Тальбо сыграет за «Филадельфию», он станет уже восьмым голкипером, которого «лётчики» использовали в сезоне-2018/19.

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