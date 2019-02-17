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Глава Нижегородской области: выход в плей-офф — знаковое событие для «Торпедо»

Глава Нижегородской области: выход в плей-офф — знаковое событие для «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Вчера, 16 февраля, «Торпедо» переиграло «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски. Благодаря этому результату хозяева обеспечили себе участие в Кубке Гагарина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил «Торпедо» с выходом в плей-офф Кубка Гагарина.

«Выход в плей-офф — знаковое событие для любой команды. Хочу поблагодарить всех, кто работал над достижением такого результата, и выразить особую признательность нижегородским болельщикам. Ваша вера в команду — это главный стимул для новых побед! Этот сезон был непростым, но впереди новое, более важное испытание. Пусть плей-офф станет удачным для нас. «Торпедо», вперёд!» — приводит слова Никитина официальный сайт клуба.

«Торпедо» победило «Сибирь», обеспечив себе участие в Кубке Гагарина
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