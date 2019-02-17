«Вашингтон» подарил обладателям абонементов копии перстней за Кубок Стэнли—2018

Владельцы сезонных абонементов на матчи «Вашингтон Кэпиталз» получили подарки от клуба, сообщает Russian Machine Never Breaks. Болельщики команды получили копии драгоценных перстней обладателей Кубка Стэнли.

Сувениры были доставлены в красных коробках с логотипом клуба и надписью #ALLCAPS. К подарку также прилагалась записка, в которой руководство «Вашингтона» благодарит каждого болельщика за поддержку.

«Хотим поблагодарить вас за поддержку. Вы сделали минувший сезон незабываемым. Наши фанаты на протяжении всего сезона демонстрировали неугасающий энтузиазм и неистово поддерживали команду. Клуб видел поддержку со стороны фанатов не только на играх, но и на просмотрах в барах и на чемпионском параде.

Мы счастливы, что смогли разделить этот момент с вами, ведь мы никто без вас. Ваша энергия и страсть толкают «Вашингтон» вперёд и заряжают нас на подвиги на льду. Ваша поддержка даёт нам преимущество и делает нашу домашнюю арену одним из самых тяжёлых мест в НХЛ для любого соперника. Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении.

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