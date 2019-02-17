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«Вашингтон» подарил обладателям абонементов копии перстней за Кубок Стэнли—2018

«Вашингтон» подарил обладателям абонементов копии перстней за Кубок Стэнли—2018
Хоккей / НХЛ

Владельцы сезонных абонементов на матчи «Вашингтон Кэпиталз» получили подарки от клуба, сообщает Russian Machine Never Breaks. Болельщики команды получили копии драгоценных перстней обладателей Кубка Стэнли.

Сувениры были доставлены в красных коробках с логотипом клуба и надписью #ALLCAPS. К подарку также прилагалась записка, в которой руководство «Вашингтона» благодарит каждого болельщика за поддержку.

«Хотим поблагодарить вас за поддержку. Вы сделали минувший сезон незабываемым. Наши фанаты на протяжении всего сезона демонстрировали неугасающий энтузиазм и неистово поддерживали команду. Клуб видел поддержку со стороны фанатов не только на играх, но и на просмотрах в барах и на чемпионском параде.

Мы счастливы, что смогли разделить этот момент с вами, ведь мы никто без вас. Ваша энергия и страсть толкают «Вашингтон» вперёд и заряжают нас на подвиги на льду. Ваша поддержка даёт нам преимущество и делает нашу домашнюю арену одним из самых тяжёлых мест в НХЛ для любого соперника. Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении.

Фото также можно посмотреть в "Твиттере".

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