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«Динамо» Мн — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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«Динамо» Мн — «Сочи»: хозяева заявили на матч только 16 полевых игроков

«Динамо» Мн — «Сочи»: хозяева заявили на матч только 16 полевых игроков
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы минского «Динамо» и ХК «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Начало встречи — в 17:00 мск. Хозяева заявили на игру только 18 хоккеистов (два вратаря и 16 полевых игроков).

«Динамо» Мн:

Карнаухов (Хмыз)
Лисовец – Уиркош, С. Костицын – Терещенко – Хауден
Блум – Бокун, Парфеевец – Ковыршин – Пулккинен
Евенко – Знахаренко, Китаров – Волков – Когалёв
Литвинов

ХК «Сочи»:

Барулин (Шикин)
Йокипакка – Ю. Александров, О’Делл – Росен – Бочаров
Будкин – Воробьев, Бакош – Коллинз – Шмелёв
Хомицкий – Рыков, Лугин – Точицкий – Старков
Д. Александров, Капустин – Калетник – Архипов, Алтыбармакян.

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