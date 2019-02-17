«Динамо» Мн — «Сочи»: хозяева заявили на матч только 16 полевых игроков

Стали известны составы минского «Динамо» и ХК «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Начало встречи — в 17:00 мск. Хозяева заявили на игру только 18 хоккеистов (два вратаря и 16 полевых игроков).

«Динамо» Мн:

Карнаухов (Хмыз)

Лисовец – Уиркош, С. Костицын – Терещенко – Хауден

Блум – Бокун, Парфеевец – Ковыршин – Пулккинен

Евенко – Знахаренко, Китаров – Волков – Когалёв

Литвинов

ХК «Сочи»:

Барулин (Шикин)

Йокипакка – Ю. Александров, О’Делл – Росен – Бочаров

Будкин – Воробьев, Бакош – Коллинз – Шмелёв

Хомицкий – Рыков, Лугин – Точицкий – Старков

Д. Александров, Капустин – Калетник – Архипов, Алтыбармакян.