Малкин: к Панарину и Бобровскому даже близко не подойду с советами

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с контрактами игроков «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского.



«Мы пересекаемся на льду, общаемся после матчей. Со всеми нашими ребятами — Ковальчуком, Овечкиным, Тарасенко. Но не хочется никуда лезть. Карьера – это личное дело Панарина и Бобровского. Думаю, тот же Артемий столько наслушался о себе, столько у него подсказчиков вокруг, что ещё один в моем лице будет лишним. Не хочу лезть в их жизнь и что-то советовать.



Наверное, парни уже приняли предварительное решение, посоветовались с семьей, агент подсказал. А я к их теме даже близко не подойду!» – цитирует Малкина официальный сайт «Матч ТВ».



Напомним, Бобровский и Панарин не желают продлевать контракты со своим нынешним клубом и рассматривают варианты с переходом в другую команду.

Columbus Dispatch: если Панарин хочет уйти, пусть сам скажет это, а не прячется