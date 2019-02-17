Диц получил гражданство Казахстана и может сыграть на чемпионате мира

Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц получил казахстанское гражданство и может сыграть на грядущем чемпионате мира в Астане, сообщает ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.



«Диц получил казахстанское гражданство. Планируется, что все пять хоккеистов «Барыса» сыграют на чемпионате мира в Астане. Выдача казахстанского гражданства другим легионерам «Барыса» пока не обсуждалась», – цитирует Каратаева ТАСС.



Ранее казахстанское гражданство получили швед Хенрик Карлссон, американец Брэндон Боченски и канадцы Дастин Бойд и Кевин Даллмэн.



Мировое первенство среди команд первого дивизиона пройдет в период с 25 апреля по 5 мая. Помимо сборной Казахстана за право сыграть в элитном дивизионе поспорят команды Беларуси, Венгии, Литвы, Словении и Южной Кореи.