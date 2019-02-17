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Диц получил гражданство Казахстана и может сыграть на чемпионате мира

Диц получил гражданство Казахстана и может сыграть на чемпионате мира
Хоккей / Прочие

Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц получил казахстанское гражданство и может сыграть на грядущем чемпионате мира в Астане, сообщает ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

«Диц получил казахстанское гражданство. Планируется, что все пять хоккеистов «Барыса» сыграют на чемпионате мира в Астане. Выдача казахстанского гражданства другим легионерам «Барыса» пока не обсуждалась», – цитирует Каратаева ТАСС.

Ранее казахстанское гражданство получили швед Хенрик Карлссон, американец Брэндон Боченски и канадцы Дастин Бойд и Кевин Даллмэн.

Мировое первенство среди команд первого дивизиона пройдет в период с 25 апреля по 5 мая. Помимо сборной Казахстана за право сыграть в элитном дивизионе поспорят команды Беларуси, Венгии, Литвы, Словении и Южной Кореи.

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