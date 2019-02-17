Китаров: «Динамо» нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы поднять головы

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 1:3.



«Какую оценку поставлю команде в этом сезоне? Знаете, это очень тяжело, болельщики ответят на этот вопрос лучше – им с трибун виднее. В любом случае, когда нет хороших результатов, сложно говорить о каких-то хороших оценках.



Нам нужно выиграть две оставшиеся встречи, чтобы чуть-чуть поднять головы и закончить сезон в хорошем настроении. А потом будут ещё динамовские сборы, подготовка к чемпионату мира, а в апреле – сборная», – цитирует Китарова официальный сайт «Динамо».

Ранее проигранный матч прокомментировал защитник «Динамо» Алексей Терещенко.