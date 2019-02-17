Тарасенко набрал очки в 12-м матче подряд

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд». Уже на шестой минуте встречи россиянин отметился после передачи Райана О'Райлли.



Таким образом Владимир продлил свою результативную серию, набрав очки в 12-м матче. В последний раз россиянин завершал встречу без набранных очков 18 января. В нынешнем регулярном чемпионате на счету 27-летнего нападающего 49 (26+23) очков в 57 неполных встречах.

Клуб Тарасенко «Сент-Луис Блюз» выиграл девять последних матчей, что позволило ему расположиться на шестой строчке Западной конференции.

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