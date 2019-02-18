Потрясающий гол Малкина — в обзоре победы «Питтсбурга» над «Нью-Йорк Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:5.



Счёт на 17-й минуте встречи при помощи соперника открыл защитник хозяев Крис Летанг. Спустя три минуты Матс Цуккарелло восстановил равновесие, так же, как и Летанг, отправив шайбу в ворота соперника транзитом через защитника команды-соперника.



Во втором периоде команды по два раза отметились в воротах друг друга, однако уже к 50-й минуте счёт на табло был разгромный – 6:3. Пятую и шестую шайбы «Питтсбурга» записал на свой счёт Евгений Малкин, таким образом доведя количество набранных очков в сезоне до 61 (18+43). Вторая шайба россиянина оказалась особенно эффектной. «Рейнджерс» сумели отыграть две шайбы, однако на большее их не хватило.