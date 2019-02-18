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Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать десятую победу подряд

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать десятую победу подряд
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала десятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла в составе победителей набрали: Райан О'Райлли (1+1), Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер гостей Джордан Биннингтон оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 10 минут 32 секунды и не смог отметиться результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0 : 4
0:2, 0:2, 0:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (О'Райлли, Томас) – 05:08 (5x4), 0:2 – О'Райлли (Тарасенко, Пьетранджело) – 19:30 (5x4), 0:3 – Данн (Пьетранджело, Шенн) – 27:27 (5x5), 0:4 – Шенн (Тарасенко) – 32:06 (5x5)
Тарасенко набрал очки в 12-м матче подряд
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