Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать десятую победу подряд

«Сент-Луис Блюз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала десятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла в составе победителей набрали: Райан О'Райлли (1+1), Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер гостей Джордан Биннингтон оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 10 минут 32 секунды и не смог отметиться результативными действиями.