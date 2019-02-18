Тарасенко в матче с «Миннесотой» преодолел отметку в 400 набранных очков в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала десятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого 3 (1+2) балла за результативность. Таким образом, 27-летний форвард смог преодолеть отметку в 400 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин за 478 матчей в лиге забросил 204 шайбы и сделал 197 результативных передач. Он стал 11-м игроком в истории клуба из штата Миссури, которому покорилась эта отметка.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

Кроме того, Тарасенко вышел на седьмое место в истории «Сент-Луиса» по количеству голов, сравнявшись с Паволом Демитрой. Выше российского нападающего в списке идут Бретт Халл (527 голов), Берни Федерко (352), Брайан Саттер (303), Гарри Ангер (292), Кит Ткачак (208) и Дэвид Бэкес (206).