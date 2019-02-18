Капризов: цели на Кубок Гагарина — только победа. Как может быть иначе?

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов дал комментарий в преддверии заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ. Столичному клубу осталось провести домашние встречи с «Витязем» (18 февраля), «Локомотивом» (20 февраля) и рижским «Динамо» (22 февраля).

«Ещё даже не смотрим на соперников в плей-офф — нам надо сначала закончить регулярный чемпионат. Рады, что победили «Слован», хорошая была игра. Теперь готовимся к следующему матчу, а с кем играть в первом раунде, я лично сейчас не смотрю.

Цели на Кубок Гагарина — только победа. Как может быть иначе? Не выходить же проигрывать. Но сейчас у нас впереди матчи с «Витязем», «Локомотивом» и Ригой. Для нас они так же важны, как и остальные встречи. Поэтому сначала готовимся к ним, а о плей-офф будем после думать», — приводят слова Капризова «Известия».