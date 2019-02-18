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Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Детройтом» в гостях

Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Детройтом» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Флайерз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в начале третьего периода забросил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, который в этой встрече провёл на льду 25 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Проворова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Дубль в составе «Флайерз» оформил Оскар Линдблом. Две результативные передачи в активе Шона Кутюрье. Голкипер гостей Картер Харт отразил 36 бросков из 37.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 3
0:1, 1:0, 0:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Линдблом (Кутюрье) – 15:48 (5x5), 1:1 – Хельм (Кронвалль, Нильсен) – 34:49 (5x5), 1:2 – Проворов (Вароне, ван Римсдайк) – 42:11 (5x5), 1:3 – Линдблом (Кутюрье, Санхайм) – 58:34 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4 : 1
0:0, 2:1, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Вуд (Палмьери, Зейджак) – 27:25 (5x5), 2:0 – Братт (Палмьери, Сиверсон) – 33:38 (5x4), 2:1 – Райнхарт (Богосян, Айкел) – 39:04 (5x5), 3:1 – Палмьери (Зейджак, Грин) – 54:09 (5x5), 4:1 – Андерсон (Грин) – 56:51 (en)
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