Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Детройтом» в гостях

«Филадельфия Флайерз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Флайерз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в начале третьего периода забросил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, который в этой встрече провёл на льду 25 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Проворова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Дубль в составе «Флайерз» оформил Оскар Линдблом. Две результативные передачи в активе Шона Кутюрье. Голкипер гостей Картер Харт отразил 36 бросков из 37.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).