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«Анахайм» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне

«Анахайм» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В середине стартового периода действующие чемпионы ведут со счётом 1:0. На пятой минуте в большинстве отличился капитан гостей Александр Овечкин, ассистентами выступили Джон Карлсон и Якуб Врана.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Россиянин достиг отметки в 40 голов за сезон. Он является лидером в снайперской гонке, опережая на 4 шайбы Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 67 очков в 58 матчах – 40 голов и 27 результативных передач.

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.

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