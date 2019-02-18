«Вашингтон» проиграл «Анахайму», несмотря на юбилейный гол Овечкина

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 2:5.

В составе действующих чемпионов заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (40-й гол в сезоне) и Джон Карлсон. У «уток» дубли оформили Кори Перри и Адам Хенрик. Ещё один гол на счету Якоба Сильверберга.

Также на счету Овечкина показатель полезности «+1», 7 бросков в створ, 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 22.28 на льду (5.59 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», бросок и 18% выигранных вбрасываний за 22.01 (3.51 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «-1» за 18.22.

«Вашингтон» потерпел второе поражение в трёх встречах и с 71 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Анахайма» (55) две победы в трёх матчах, «утки» — 13-е на Западе.