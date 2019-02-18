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«Вашингтон» проиграл «Анахайму», несмотря на юбилейный гол Овечкина

«Вашингтон» проиграл «Анахайму», несмотря на юбилейный гол Овечкина
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 2:5.

В составе действующих чемпионов заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (40-й гол в сезоне) и Джон Карлсон. У «уток» дубли оформили Кори Перри и Адам Хенрик. Ещё один гол на счету Якоба Сильверберга.

Также на счету Овечкина показатель полезности «+1», 7 бросков в створ, 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 22.28 на льду (5.59 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», бросок и 18% выигранных вбрасываний за 22.01 (3.51 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «-1» за 18.22.

«Вашингтон» потерпел второе поражение в трёх встречах и с 71 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Анахайма» (55) две победы в трёх матчах, «утки» — 13-е на Западе.

Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ, забивавший по 40 голов 10 раз за карьеру
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
5 : 2
0:1, 2:1, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Овечкин (Карлсон, Врана) – 04:58 (5x5), 1:1 – Хенрик (Монтур, Мегна) – 26:26 (5x5), 2:1 – Сильверберг (Хенрик, Линдхольм) – 34:07 (5x5), 2:2 – Карлсон – 37:01 (5x5), 3:2 – Хенрик (Перри, Гецлаф) – 40:37 (5x4), 4:2 – Перри (Фаулер, Гецлаф) – 43:40 (5x4), 5:2 – Сильверберг (Грант, Дель Зотто) – 54:55 (5x5)
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