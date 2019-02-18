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Оши не доиграл матч с «Анахаймом» из-за травмы

Оши не доиграл матч с «Анахаймом» из-за травмы
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши не смог доиграть выездной матч против «Анахайм Дакс» (2:5) из-за травмы верхней части тела. Во втором периоде американский форвард сыграл лишь три смены, после чего осторожно вернулся на скамейку запасных и на лёд больше не выходил.

За свою карьеру у Оши было пять сотрясений мозга, в том числе одно в нынешнем сезоне. Известно, что новая травма не была травмой головы, но её характер не раскрывается.

«Надолго ли выбыл Оши? Я так не думаю», — сказал после матча главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

В нынешнем сезоне на счету Оши 36 (18+18) очков в 47 матчах.

«Вашингтон» потерпел второе поражение в трёх встречах и с 71 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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