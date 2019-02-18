Райан Миллер стал самым побеждающим американским вратарём в НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 2:5.

Эта победа стала 375-й для голкипера «Анахайма» Райана Миллера за карьеру в НХЛ. Он вышел на первое место по победам в НХЛ среди американских вратарей, превзойдя результат Джона Ванбизбрука (374). Тройку лучших замыкает Том Баррассо (369). 22 января 2019 года на четвёртое место вышел вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик (304). На пятой позиции располагается Майк Рихтер (301).

В составе действующих чемпионов заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (40-й гол в сезоне) и Джон Карлсон. У «уток» дубли оформили Кори Перри и Адам Хенрик. Ещё один гол на счету Якоба Сильверберга.