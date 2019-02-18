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Прервёт ли «Трактор» серию поражений и другие матчи дня

Прервёт ли «Трактор» серию поражений и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 18 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно сразу девять матчей. «Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать итоги следующих встреч:

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ сезона-2018/19

— «Адмирал» — «Барыс»
— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»
— «Автомобилист» — «Нефтехимик»
— «Динамо М» — «Трактор»
— «Ак Барс» — «Металлург» Мг;
— СКА — «Локомотив»
— ЦСКА — «Витязь»
— «Йокерит» — «Спартак»
— «Динамо» Р — «Слован».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

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