Прервёт ли «Трактор» серию поражений и другие матчи дня

Сегодня, 18 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно сразу девять матчей. «Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать итоги следующих встреч:

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ сезона-2018/19

— «Адмирал» — «Барыс»

— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»

— «Автомобилист» — «Нефтехимик»

— «Динамо М» — «Трактор»

— «Ак Барс» — «Металлург» Мг;

— СКА — «Локомотив»

— ЦСКА — «Витязь»

— «Йокерит» — «Спартак»

— «Динамо» Р — «Слован».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.