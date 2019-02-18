Исторический гол Овечкина — в обзоре матча «Анахайм» — «Вашингтон»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 2:5.



В составе действующих чемпионов заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (40-й гол в сезоне) и Джон Карлсон. У «уток» дубли оформили Кори Перри и Адам Хенрик. Ещё один гол на счету Якоба Сильверберга.

Овечкин стал четвёртым игроком в истории лиги, забросившим по 40 шайб 10 раз за карьеру. Также по 10 таких сезонов у Марио Лемье и Марселя Дионна, у Уэйна Гретцки – 12.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Также на счету Овечкина показатель полезности «+1», 7 бросков в створ, 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 22.28 на льду (5.59 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», бросок и 18% выигранных вбрасываний за 22.01 (3.51 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «-1» за 18.22.