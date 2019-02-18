«Сент-Луис» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии

«Сент-Луис Блюз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась с разгромным счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала 10-й кряду.

Подопечные Крейга Берюбе повторили клубный рекорд 2002 года по победной серии. В последних трёх матчах «Сент-Луис» не пропустил ни одной шайбы. Два матча на ноль провёл Джордан Биннингтон, ещё один шат-аут оформил Джейк Аллен.

Главным героем встречи с «Миннесотой» стал форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла в составе победителей набрали: Райан О'Райлли (1+1), Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2).